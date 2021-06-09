仇姓男子日前闖進新北市新店區1間某披薩店行搶25萬元，警方發現他已有10多次強盜紀錄，幾乎都鎖定該家披薩店搶劫，檢察官一度聲押，台北地院裁定30萬元交保，但仇嫌籌不出保金遭收押。台北地檢署9日依加重強盜罪起訴仇嫌。仇嫌在押，明天移送台北地院審理。

警方調查，52歲仇嫌涉嫌在5月31日上午，趁新店某知名披薩店開店時，帶著水果刀及道具槍，自稱與該店員工有行車糾紛向店長理論，隨後關店門並亮出道具槍搶劫店內保險箱的現金25萬元，還用抹布擦拭指紋後，搭計程車往台北市方向逃逸。

警方接獲報案，成立專案小組，調閱監視器，1日在台北車站地下2樓逮到仇嫌，但他身上只剩下4萬元。警方調查，仇男涉嫌1998年到2000年間曾組強盜集團，搶了10多起搶案，被害的幾乎都是這家連鎖披薩店，10年前出獄。

據了解，仇嫌向檢警供稱，他原本做清潔工，打零工維生，因新冠肺炎疫情，工作沒了，又欠了一堆賭債、卡債，只好再走回老本行，並稱就趕快四處還債，還繳了賭債、卡費，還匯了7萬元給他在大陸的女友，所以才會只剩下4萬餘元。

(中時 )