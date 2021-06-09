美國聯邦參議院今天通過對抗中國經濟威脅的產業政策法案「美國創新及競爭法」，克服了黨派分歧，對科技研發挹注1700多億美元經費。

參院以68票同意對32票反對通過「美國創新及競爭法」（US Innovation and Competition Act），在美、中競逐科技發展之際，這項措施被視為美國強化競爭力、避免被北京以策略制勝的關鍵。

參院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）表示：「這項法案將使美國在未來產業的創新、生產和競爭方面都能領先全球。」

(中央社)