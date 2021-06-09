市場盛傳高端疫苗(6547)新冠疫苗本週即將解盲，揮別連6根跌停板厄運，今日拉出第2根漲停板，鎖在250.5元，成功匯聚上櫃生醫股多頭人氣，合一(4743)、中天(4128)漲幅都在6%以上，帶動上櫃生醫指數逆勢上漲1.6%左右。上市生醫股缺乏主流帶動，健山器材業者喬山(1736)晨盤股價漲幅約2%左右，成為領頭羊，上市生醫指數僅能勉強維持小漲。

國產疫苗鬧得沸沸揚揚，高端疫苗股價連吃6根跌停板，一路由417元腰斬到207.5元，市值蒸發385億元。昨日再傳出本週即將解盲的消息下，股價拉到漲停板，今日再拉第2根漲停板，鎖在250.5元，至9:30，成交量為6377張，買單有148張排隊等著要買。市場傳出，高端新冠肺炎疫苗將在本週解盲，但高端日前指出，尚未確定解盲時間，且因審查委員陳培哲日前請辭，外界認為解盲時間可能需1~2周的時間。

美國最大的星球健身房今年4月公告，今年初以來會員人數持續正成長；近期英國前二大健身房The Gym及Pure Gym也公布3月以來會員呈現雙位數成長的好消息。歐美健身房會員快速回流的趨勢明顯，帶動健身房拉貨動能。喬山5月營收20.4億元，年增10.8%，其中，商用表現氣勢如虹，月營收年增率大幅拉升至45%，第二季高成長可期。

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