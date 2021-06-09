茂訊(3213)公布5月單月營收3.5億元，創歷史單月新高，月增40%、年增65%，主要是受到5月台灣本土疫情升溫進入警戒第三級，WFH及LFH觸動消費者買氣，茂訊通路端營收大增。累計今年前5月公司營收12.18億元，年增15.58%，亦是歷史同期高。

茂訊指出，目前無法預測此一買氣能否持續，以今年前5月營收來看，強固型電腦的營收占比約29%，其他則來自於筆電通路貢獻。

以茂訊5月的筆電通路銷售業務來看，營收比重從4月時的66％，激增至達81％以上，營收額則月增74％。至於在外銷強固型電腦產品業務部分，單月營收雖月減25.4％、為6296萬元，但仍持穩以雙位數年增幅成長。

雖然茂訊對終端買氣持較保守的態度，但法人認為，在國內疫情還未明顯趨緩，居家及遠端辦公與線上學習等需求延燒下，預期仍將為茂訊後續筆電銷售動能帶來利多，加上品牌廠搭載新一代CPU及GPU的筆電新品將於第二季底陸續上市，亦可望為其挹注下一波升級換機效益。

(時報資訊)