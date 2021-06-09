根據4名了解內情人士表示，蘋果公司（Apple Inc）為發展電動車計畫，正針對電池供應事宜與中國兩家電池製造商寧德時代（CATL）、比亞迪（BYD）進行初步磋商。

路透社引述消息人士說，相關討論可能會有變化，也不清楚蘋果能否與寧德時代或比亞迪達成協議。由於相關討論內容並未對外公開，消息人士婉拒具名。

其中兩位消息人士表示，蘋果已設下條件，潛在電池供應商需在美國興建生產設施。

拜登政府高層官員今天證實是有這條件。

白宮高階經濟顧問柏恩斯坦（Jared Bernstein）告訴路透社：「我的了解是，蘋果正在洽談在此設立先進電池製造廠，在美國這裡。」

柏恩斯坦說：「這完全符合拜登總統所說的境內轉包供應鏈，特別是我們有可能取得全球市占的領域。」

兩名消息人士說，寧德時代因顧及華府與北京局勢緊張和成本考量，而不願在美國設廠。寧德時代是多家主要車廠的供應商，包括電動車廠特斯拉（Tesla Inc）在內。

目前並不清楚蘋果是否也和其他電池製造商在談。

蘋果尚未針對旗下汽車計畫對外發表聲明，也拒絕對上述消息作評論；而分別為全世界最大和第4大電動車電池製造商的寧德時代和比亞迪，也都不予置評。

(中央社)