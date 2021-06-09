漢翔(2634)持續開創新業務，與唐榮車輛合作研發全低地板電動大客車新車型，雙方並簽訂共同開發與銷售策略合作協議書，組成生態鏈聯盟，跨足電動車市場。主要合作項目為輕量化結構件及系統組件、車電關鍵模組與線束，針對以上項目共同開發與業拓國外市場。

漢翔董事長胡開宏表示，以電動車為主的新能源車已是全球節能減碳的共識，以輕量化及車電關鍵模組國產化為開發目標，期盼雙方共同加速進行產品開發。

胡開宏指出，VCU整車控制平台也是全案推動的另一個重點，唐榮是台灣最大的鐵路客車與貨車製造廠，這次與唐榮合作以共同達成政府在2030年客運公車全面電動化及國產化為目標。該案預計於7個月內完成開發國內唯一鋁合金車身全低地板電動巴士，規劃2022年第1季開始銷售，積極進軍美、日等海外市場，一同打造台灣品牌。

在本次合作案當中，漢翔以航空複材與航空電子技術及成果導入民生產業，將飛機的航電系統運用於汽車電子網路設計及車電關鍵模組；而複材一直以來為漢翔的營運重點，其所屬的台灣先進複材中心(TACC)為集研發、設計、製造、組裝等能量於一身的全方位先進複材廠，用以生產高階、大型的航太複材零組件，TACC不但是亞洲頂尖，也居全球複材產業前段班。

(時報資訊)