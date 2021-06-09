永豐餘(1907)股東會通過配息1.5元，今（9）日以47.6元參考價除息交易。因近期漲勢已高，昨（8）日觸及51.8元的20年10月新高後翻黑收跌2.96％，今日開高上漲2.94％至49元，填息率達93.33％，惟隨後賣壓旋即出籠，股價壓回跌破平盤。

永豐餘投控各事業群2020年在疫情逆風中掌握相關商機，宅經濟及防疫需求帶動營運績效亮麗，合併營收732.34億元、年減2.04％，仍創歷史第三高，歸屬母公司稅後淨利達52.09億元、年增近1.28倍，每股盈餘（EPS）3.14元，雙創歷史新高。

在各事業群市場需求暢旺下，永豐餘投控2021年迄今營運動能續旺，前4月自結合併營收286.39億元、年增達27.41％，改寫同期新高。首季歸屬母公司稅後淨利達15.57億元，季增達42.68％、年增近1.45倍，每股盈餘0.94元，雙創歷史次高。

展望本季，永豐餘投控表示，由於原物料供需仍失衡、全球運費持續高漲、經濟快速復甦導致勞動力不足等不確定因素，加上各地新冠肺炎疫情隨著高傳染力變異種而升溫，將持續嚴謹控制經營風險，敦促各事業穩紮穩打，彈性因應市場變化。

永豐餘投控發言人殷國堂日前法說時表示，投控面對疫情採取謹慎因應措施，盡可能掌握可掌握機會。整體而言，此次疫情對集團僅有少部分受影響，大多數為受惠。面對市場各種變化，集團均有各種方式因應，希望疫情能盡快趨緩，對今年營運表現仍可樂觀看待。

(時報資訊)