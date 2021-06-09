1.運錩(2069)：營收連2月攀峰、Q2續戰高，昨外資大舉買超409張，激勵今早股價跳空漲停開出，但調節賣壓緊追在後。

2.聯嘉(6288)：5月營收年增133.88%，昨外資買超263張，盤初股價衝上29.15元，突破5日線。

3.富邦媒(8454)：疫情持續，宅經濟仍夯，不理外資短線擴大賣超，今早股價仍漲逾2.5%，重登5日線。

4.定穎(6251)：5月營收改寫單月歷史新高，早盤勁揚3%，將挑戰5月初的高檔區。

5.欣興(3037)：產能滿檔推動5月營收攀峰，開盤後抗跌走高，128元處蓄勢再拚130關卡。

6.南電(8046)：5月營收年增4成創次高，365元上方有壓，惟外資、投信積極作多，強勢守住350高檔區。

7.福懋油(1225)：5月營收為11.14億元，年增37.57%，底部墊高，上揚1%。

8.台玻(1802)：高檔遇修正，惟三大法人偏多心態不變，早盤回檔力控2%內。

9.旭隼(6409)：積極開發新品拚成長動能，1175元未再破底，多方搶反彈上揚半根漲停板。

10.聯陽(3014)：營收連三月創高，Q2喊衝，早盤上揚逾5.8%。

11.旺矽(6223)：5月營收年增7.29%，上午受邀線上法說，股價先暖場，衝上121.5元漲停。

12.超豐(2441)：染疫事件波及，6月產量估減約1成，晨盤下滑逾2%。

13.泰豐(2102)：漲價、改選董事題材，不畏南港控告董座，早盤衝上35.35元短波高價，漲幅收斂仍漲逾4.5%。

14.立積(4968)：WiFi6題材仍給力，外資連2日買超，股價續揚漲逾3.5%。

15.萬海(2615)：萬海增闢美東航線卻不敵外資轉買超，晨盤疲累下跌逾2%。

16.宅配通(2642)：5月營收年增18.53%，外資連6日買超，惟早盤漲多難行，下挫逾2.5%，失守10日線。

17.東森(2614)：電商事業旺，早盤攻頂，創波段新高。

18.麗臺(2465)：5月、前5月營收報喜，早盤鎖漲停，重返7字頭。

19.羅昇(8374)：友通擬公開收購16%股權，早盤跳空漲停。

20.網家(8044)：受惠宅經濟，早盤彈漲逾3%。

21.力致(3483)：NB需求高檔，5月營收寫同期新高，早盤漲逾3%、收復短均。

22.環球晶(6488)：與格芯簽8億美元長約，外資按讚，晨盤續揚2%，強過大盤。

23.高端疫苗(6547)：即將進入二期解盲，股價連拉兩根漲停，收復250元。

24.合一(4743))：研發中新藥FB704A向美FDA提嚴重新冠二期臨床試驗審查申請，早盤急拉大漲7%，收復月線。

25.冠星-KY(4439)：5月合併營收為6.5億元，年增152.13%，晨盤跳空大漲6%，一舉收復季線及半年線。

26.友達(2409)：5月營收彈升至六年高點，今日利撐平盤，相對大盤強勢。(編輯整理：李慧蘭)

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