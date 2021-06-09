紓困4.0自6月4日起上路，但有許多打工族有保勞保卻領不到紓困，未來是否有機會被納入紓困對象。行政院長蘇貞昌今日赴立院備詢前受訪表示，已指示各部會採滾動式檢討，務必做到救急救窮。
蘇貞昌指出，無保、小攤商等，都會發放紓困金，這次紓困已有733萬人受惠，但也許還有沒有規劃到的地方，都有要求各部會調整、滾動式檢討，要救急救窮，照顧到需要紓困的民眾，也要扶植相關受困產業。
(中時 )
紓困4.0自6月4日起上路，但有許多打工族有保勞保卻領不到紓困，未來是否有機會被納入紓困對象。行政院長蘇貞昌今日赴立院備詢前受訪表示，已指示各部會採滾動式檢討，務必做到救急救窮。
蘇貞昌指出，無保、小攤商等，都會發放紓困金，這次紓困已有733萬人受惠，但也許還有沒有規劃到的地方，都有要求各部會調整、滾動式檢討，要救急救窮，照顧到需要紓困的民眾，也要扶植相關受困產業。
(中時 )
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