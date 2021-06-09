為了讓耳朵看上去像電影里的「精靈」，近來「精靈耳」整容項目在大陸悄然流行，也引發大陸網友關注。

不少大陸網紅在社交平台上分享自己整「精靈耳」的經歷，並放出了前後對比照，稱這樣做可以「減齡還顯臉小」。

楚天都市報極目新聞記者調查發現，武漢有近10家醫美機構推出有此類整形項目，價格在幾千元至四萬多元（人民幣，下同）不等。

一家醫美機構機構工作人員表示，「精靈耳」整形方式主要是通過注射玻尿酸改變耳朵形態，一般需要注射10至20支玻尿酸，以此讓人的耳朵看上去像電影的「精靈」。

在社交平台上，一位推薦精靈耳的大陸主播分享一段影片稱，她的一對耳朵能支起，就是曾一次性注射了10多支玻尿酸。下有不少網友評論，「臉型好小，好顯瘦」、「想去」、「被種草」、「想下單了」。

據報導，「精靈耳」的打造，有手術和玻尿酸填充兩種方式，目的都是讓整形者的耳朵支撐起來，從而形成像電影里精靈耳朵一樣的效果。

武漢德恩醫療美容醫院的專家介紹，「精靈耳」其實是調整耳朵和顱骨之間的一個角度，也就是耳顱角，即是將正常的耳朵整成了畸形。其實玻尿酸本身是對人體沒有傷害的，但如果注射或使用不當，就會對人體造成傷害。

專家稱，人的耳部敏感且神經多，使得玻尿酸注射到耳朵風險非常大。耳廓皮膚非常薄，一個耳廓皮下打那麼多異物，如果處理不當，很容易造成發炎化膿。如果手術失敗，對耳朵的神經系統也會有很大的影響。不少注射玻尿酸失敗的案例顯示，有些大分子玻尿酸是不能被人體吸收的，往往不僅不會美化臉型，還會形成硬塊，造成皮膚潰爛等問題。

(旺報 )