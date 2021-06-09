中央陸續配發15萬劑的莫德納到各縣市，新北市共獲配9800劑，將全數給新冠肺炎專責病房內工作者接種；新北市長侯友宜今受訪表示，這一批莫德納絕對不夠新北市一、二、三類施打，因為離6月15號第二批只有4天的時間，希望中央核配疫苗能以戰略思維來部署，優先配發雙北高風險的族群，如長照機構、洗腎病患、75歲的長者，讓他們在高風險時期得到完整保護。

新北市政府今上午召開市政會議，陳潤秋報告，新北市累計確診數以板橋、中和、三重、新莊、永和比較多，發病日最高峰集中在上月17日、24日、25日，後面看起來有趨緩，要持續觀察；新北市共36個篩檢站，整體陽性率1.06％，其中板橋區昨日採檢1016人、整體陽性率1.77％，中和區昨日採檢705人，陽性率1.78％。

陳潤秋說，中央預計配發給新北市9800劑莫德納疫苗，昨天先到5700劑，後續會再補4100劑，全數給新冠肺炎專責病房內工作者接種，由專責醫院在院內直接安排接種。

新北市衛生局補充，9800劑莫德納疫苗今日開始接種，接種對象為新冠肺炎專責醫療院所直接照顧確診、疑似個案第一線工作人員（風險等級1），以及非直接照顧確診、疑似個案的第一線工作人員（風險等級2），並視前述對象接種情形，逐步放寬至所有第一類醫事及非醫事等工作人員接種。

(中時 )