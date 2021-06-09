美國之音引述《外交政策》雜誌報導，美軍印太司令向國會追加近10億美元的撥款，希望加強該地區的導彈防禦，鞏固美國盟友和夥伴，同時為美軍在該區域尋求更強大的前沿基地，為印太地區可能發生的軍事突發事件做好準備。

《外交政策》雜誌6月8日援引獨家獲得的一份內部預算文件說，美軍印太司令、海軍上將阿奎利諾(John Aquilino) 向拜登政府追加8.9億美元的撥款，其中2.31億將用於在關島加強防空和導彈防禦，這裡處於中國火箭和導彈的射程之內。

另外還有1.14億將用來改善阿拉斯加和夏威夷的設施，以確保他們能與在西太平洋演習的美軍保持電子通訊。此前該司令部提出的預算是51億美元。

目前印太地區的大國角力瞬息萬變，美國在該地區的領導地位面臨中國的挑戰。前美國印太司令、海軍上將戴維森上將(Philip Davidson)最先提出了新的印太威懾力計劃。

戴維森在3月初接連對中國在亞太地區的軍事威脅發出警示。他對中國可能在未來6年提高軍事優勢、強迫改變該地區現狀「非常擔憂」。他認為，台灣是中國最大的目標，解放軍攻台威脅可能在未來六年內發生。

剛剛就任的印太司令阿奎利諾3月底在任命聽證上對國會議員說，北京視吞併台灣為其「第一要務」，並認為中國武力入侵台灣「這個問題離我們的距離比大多數人認為的更近」，他呼籲國會為印太地區威懾力計劃撥款。

阿奎利諾在上週五致眾議院軍事委員會主席史密斯 (Adam Smith)和其他國會領導人的信中寫道：「附件中列出的要求提出了切實可行的方法，來阻止潛在對手單方面試圖改變國際秩序，同時穩定盟國和合作夥伴，並塑造安全的環境，從而為『掌握主動權』創造條件。」

阿奎利諾強調，「這些投資不到國防部總授權額的1％，而對於威懾中國的戰略野心至關重要。」

(中時 )