如果是渴望脫離單身的人，都很好奇自己的桃花什麼時候會降臨，星座運勢網站「星座神婆」分享，天秤座、金牛座、雙子座、摩羯座在2021年下半年的桃花運非常旺，單身的人有機會遇到條件優秀的對象，而且能夠順利與對方交往，談起甜蜜的戀愛。桃花運第一名的摩羯座更是勢不可擋，不過有伴的摩羯座要小心爛桃花騷擾，一定要妥善處理。

▍第四名：天秤座

天秤座在2021年下半年桃花運呈現暴漲的狀態，身邊突然會出現許多主動追求的人，這段時間的桃花主要來自於工作場合，社交活動也有機會遇到條件不錯的異性。雖然追求者多能讓脫離單身的機會提升，但是容易讓天秤座誤以為自己在單身市場的價值依舊很高，如果因為過於驕傲可能會錯過這波桃花運，和適合的對象擦身而過。

▍第三名：金牛座

2021年單身的金牛座開始積極想要脫離單身，但是上半年的桃花運不旺，常常讓金牛座有白忙一場的感覺，來到下半年，身邊會出現許多條件不錯的對象，金牛座只要內心知道自己想要跟怎樣的人在一起，就能找到契合的人，而且感情發展順利，兩人很快能夠交往，投入到幸福的戀愛中。

▍第二名：雙子座

雙子座在2021年下半年桃花運越來越好，建議可以接受家人的相親安排，能遇到聊得來的異性，如果不想要用相親的方法認識對象，自己就要努力在社交活動中多多表現，能夠讓有緣人注意到，在對方的主動追求下脫離單身，如果能夠打開心門真心以對，就能收穫一段甜蜜的戀愛。

▍第一名：摩羯座

摩羯座在2021年下半年的桃花運旺到一發不可收拾，單身的摩羯座很容易可以找到適合自己的對象，迅速展開交往，而且兩個人的愛情熱度可以持續很久。有伴的摩羯座則是要特別小心爛桃花影響目前的交往狀態，好好處理倒貼的人，別讓伴侶失去安全感。

(中時新聞網)