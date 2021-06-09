【旅奇傳媒/編輯部整理】趁著疫情沒有旅客期間，也讓許多觀光景區業者，趁著沒重新整修門面。「交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處」持續積極與地方觀光產業合作，投入觀光產業實質改造優化，整合地方資源與旅遊魅力，攜手拉抬地方觀光能量，趁疫情沒有客人之際，將重心挹注在打造出獨一無二的大東北角觀光圈區域品牌，希望為遊客創造最美好的旅遊體驗，促進後疫情時代地方經濟拓展。

東北角管理處為響應政府振興國民旅遊，在109年度率先成立大東北角觀光圈聯盟，今年五月啟動「大東北角觀光產業型塑計畫」，號召宜蘭新北14鄉鎮，共遴選30個地方組織及產業經營業者，由東北角投入600萬元協助30家產業改造，業者也投資超過300萬元，進行觀光產業軟硬體改造，提前為疫情衝擊下的觀光產業注入強心針，等待疫情解除後擴大觀光內需迎接新客源做充分準備。

▲星寶蔥體驗農場與插畫家合作將場域置入童趣互動設計。 圖：交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處／提供

東北角管理處馬惠達處長表示，觀光產業第一線的服務是旅客最直接的感受，藉由觀光局推動的觀光圈計畫資源挹注，以遴選的方式鼓勵業者投入觀光品質的改造與提升，為產業注入新血。 本次入選觀光型塑改造30案的提案內容涵蓋青年創業、休閒農漁業、文化創意產業、社區營造及永續旅遊等五大類型之地方產業。改造的項目從產業品牌形象包裝、接待空間裝潢、環境動線改善、到服務流程設計、行銷宣傳影片拍攝等皆有。

▲頭城農場與甘銘源、李綠枝兩位建築師合作製作竹鞦韆網美新打卡熱點。 圖：交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處／提供

例如頭城農場與甘銘源、李綠枝兩位建築師合作製作竹鞦韆網美新打卡熱點，貢寮有機書店改善友善衛浴工程提供淡蘭古道旅人一處休憩場所，港口社區發展協會及卯澳社區發展協會都加強優化漁業解說站及社區環境美化，星寶蔥體驗農場與插畫家合作將場域置入童趣互動設計，也因應疫情積極拓展宅配市場；音樂米創意產銷企業社將菜市場媽媽的服飾店改裝成菜市場小學堂；蘇澳海派工作室則將廢棄工廠改造成海洋運動的轉運據點等。

儘管碰上這次新冠肺炎疫情衝擊，30案的改造也都陸續在五月底改善完工，帶來耳目一新的服務面貌。更希望這30個示範單位，能整合地方資源與旅遊魅力，攜手拉抬地方觀光能量，打造出獨一無二的區域觀光品牌。

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(中時新聞網)