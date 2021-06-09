東京奧運棒球5搶1資格賽在中華隊宣佈退出後只剩4搶1，沒想到今天又傳出澳洲隊因疫情關係選擇退出，目前瞬間變成3搶1的局面，最終資格賽只剩荷蘭、多明尼加和委內瑞拉參加，要在6月底於墨西哥爭奪最後一席奧運棒球入場券，這幾乎也是往年沒見過的局面，對於剩下的三隊來說這是他們大好機會，因為對手瞬間少了兩隊。

Australia’s Olympic baseball team has given up trying to qualify for the Tokyo Games because of coronavirus-related travel complications. https://t.co/DEuFqieIRW — AP Sports (@AP_Sports) June 9, 2021

據澳洲棒球協會執行長威廉斯(Glenn Williams)說道：「要在全球疫情之下組隊征戰奧運資格賽是很大挑戰，我們試著解決各種狀況，但要提供團隊安全環境，對後勤而言是難以克服的挑戰。」由上述話中可看出澳洲也相當擔心疫情，甚至比中華隊還要晚做出決定，相信這也是經過許多掙扎才定下的結論。

而最初東奧棒球資格賽原本有6隊參加，大陸隊也是因疫情為由率先退出比賽，另外中華隊原本是主辦國，不過因為台灣從5月新冠肺炎疫情大爆發，使得比賽不得不改在墨西哥來舉辦，後來中華隊也一度要前往墨西哥參賽，但後來因訓練場地難尋加上疫情關係忍痛放棄比賽，使得比賽變成4搶1局面。

如今澳洲隊又宣佈退出，這次在墨西哥資格賽可看性相對降低，不過也能由此看出新冠肺炎仍讓世界各國提心吊膽，因為不管在哪裡舉辦都仍然有染疫風險，對參賽團隊和球員都是一大挑戰，選擇退出也算是明智選擇，而剩下的荷蘭、多明尼加和委內瑞拉其實都具有不錯的棒球實力，尤其後兩者更是出產許多大聯盟球星。

前兩天美國隊展現壓制力，以4：2擊敗委內瑞拉，以資格賽全勝之姿取得東京奧運參賽資格，另外多明尼加上演逆轉秀，最後以6：5奪下勝利，和委內瑞拉晉級接下來在墨西哥的4搶1，而加拿大先盛後衰，儘管預賽第一場就上演無安打比賽，但輸給委內瑞拉後，就沒有再贏球並遭到淘汰，無緣進入本屆奧運。

(中時新聞網)