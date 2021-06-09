敢愛敢恨的大S在10年前閃婚嫁給認識49天的汪小菲，婚後兩人育有一女一子，婚姻家庭幸福，最近卻因男方頻頻失言，讓大S放出最後通牒揚言準備離婚。婚變進入第5天，今(9日)汪小菲再度親上火線發聲，直說不希望家事再占用公用資源：「今天高考還有兩天，希望大家都考出好成績。我們也努力工作多開店​​​​」。

汪小菲上周六在微博發文，先批有人得新冠肺炎還飛到廈門，「我們抱著一顆真誠的心，被他們不斷的利用和污衊，這麼多年看過來了，實在忍不下去」，又指這兩年來隔離三次回到大陸後，看到內需繁榮，他的生意蒸蒸日上，還開業了10家店，「而我的家人在台北根本打不到疫苗。太無恥，太低級了。這就是對比，這就是差距」。

汪小菲與大S結婚10年。（圖／翻攝自汪小菲微博）

對此番言論，大S回應媒體準備辦理離婚，對汪小菲的言論不再負責，而汪小菲知道太太要離婚後則是錯愕，發文承認「說了不好的話」，「疫情期間確實情緒容易激動，希望家人能健康平安」，7日他回歸工作模式曬出新餐廳照片後，今再吐露心聲，「不要再佔著公共資源了……高考還有一天，希望大家都考出好成績。我們也努力工作多開店​​​​」。

汪小菲今再度發文。（圖／翻攝自汪小菲微博）

汪小菲分享最近新計劃就是多開店，希望外界別再放大夫妻倆家務事，但沒透露是否挽救婚姻成功，也沒多說目前「被婚變」進度。見此，有眼尖網友發現汪小菲本來寫：「今天高考還有兩天」，後來見網友說：「可是高考好像结束了，哥」、「有的地方是考三天，今天還有一天」，汪小菲才改成：「高考還有一天」，另有網友說：「我願用我單身一年換你們恩恩愛愛」，也有人猜夫妻倆可能已經和好，問說：「重點是『我們』嗎？」、「哥，好好哄哄姐，其他的別回應了」。

汪小菲被網友揪一開始寫錯高考剩餘天數。（圖／翻攝自汪小菲微博）

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(中時新聞網)