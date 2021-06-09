台灣新冠死亡率較全世界高，引起各界關注，有人認為年齡和身體狀況是原因，也有人推測是篩檢數不足導致，但加拿大英屬哥倫比亞大學教授「山人幸琪」發文表示，台灣這波疫情爆發至今四周，其他國家已超過16個月，兩者的死亡率數據當然不能比較，若真要比，應回溯英國被變異株B117病毒主控期間的死亡率，若台灣死亡率仍偏高，那才是真正的問題。

來自台灣的加拿大英屬哥倫比亞大學教授「山人幸琪」在臉書發文指出，英國研究人員比對超過11萬名新冠肺炎確診者的病毒株發現，感染英國變異株B117，比感染原本的新冠病毒或其他當時正流行的變異株，多了64％的死亡危險。

山人幸琪表示，台灣現在流行的病毒是B117，各界都關注為何死亡人數這麼多？就數據上來看，台灣過去四周（截至6/6）的死亡率是2.19% ，但隔了兩天（6/8）變成2.64% ，這個百分比看起來死亡率一直上飆，但很大的原因是「因為我們的疫情現在才4個星期，其他國家都已經超過16個月了」。

山人幸琪指出，確診死亡率高的原因疫情指揮中心解釋過，除了與個案的年紀與身體狀況（有無慢性病）有關係，醫療量能是否出現問題也一直備受討論，也有專家質疑確診者篩檢量恐不足，但如果參考《英國醫學期刊（BMJ）》上發表的論文，台灣死亡率偏高究竟是跟什麼國家、什麼病毒相比？

山人幸琪說，約翰霍普金斯大學網站上的數據圖是從各國開始出現疫情後，一直到現在的病毒致死率；如果人們手上有數據，那他建議用數據來說話，台灣目前流行的病毒株為B117，回溯至英國是在哪段期間變異株病毒完全主控，將該時間的致死率算出來，與台灣進行比較，如果台灣致死率仍舊偏高，那問題才成立。

醫藥粉專《MedPartner 美的好朋友 》昨也在臉書發文表示，台灣這波疫情死亡率這麼高，是因為感染者的年齡多在60歲以上，且帶有慢性病，這類型的人本就是死亡風險特高的族群。不過，死亡率高並非不能被撿討，可以檢討確診但沒被發現的死者是啥原因，也可以檢討送到醫院後死亡的原因。

台灣確診死亡率高的原因也引發網友討論，不少人認同年齡加身體狀況影響死亡率的說法，但也有網友質疑，死亡率高也可能代表著，還有很多沒有被篩檢出來的無症狀者，根本不知道自己確診，在社區趴趴走。「分母不夠多當然顯得死亡率高。」

(中時新聞網)