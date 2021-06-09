蘇貞昌針對紓困特別預算赴立院報告並備質詢

立委鄭運鵬8日貼出一張照片，捕捉了衛福部長陳時中在立院打盹的模樣，衛福部長陳時中（中）9日前往立院備詢時表示，那是休息時間。（陳信翰攝）

本土疫情未見趨緩，行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中今(9日)到立法院報告紓困4.0特別預算，並回應立委有關疫苗採購等進度。國民黨立委賴士葆質詢時詢問陳時中，同不同意放寬機師檢疫為「3＋11」決策是這次大破口關鍵因素、應下台？陳時中回應，「不是，原因待查驗」，「不是委員說怎樣就怎樣」。

賴士葆9日上午在質詢時問陳時中，「同意這次3+11是這次大破口關鍵因素嗎？」陳時中說，「不是，原因善待查驗」；賴接著說，「哪有這回事，你隨便問路人甲，大家都說3+11是關鍵，你自己下決定就要負責任，政務官負責就是下台！」

陳時中說，「政策當然是我負責，其他也不是委員說怎麼樣就怎麼樣，我跟委員解釋3+11是去年行之一年的政策，在1月1日以後加強，加強以後就是要把它做好，管理到一定程度，也篩檢9千多位，也回復到去年12月的規定，但又加上要採檢陰性，比去年嚴格的方式執行...」。

賴士葆緊接著說，「外界都認為3+11大破口，也知道你們很辛苦，但人命關天，昨(8日)你在打瞌睡，沒人同情你，因為你做不好」；陳時中強調，「我沒有打瞌睡，那是休息時間，不是質詢時間，我也不需要大家來同情，那是中途休息十分鐘時間。」

另外，賴士葆在質詢時提到，台灣已有308人染疫身亡，總統蔡英文難道不該為此事正式道歉嗎？蘇貞昌表示，對於任何生命消失都很遺憾，尤其國人同胞受疫情影響，政府沒有百分百照顧好，這是政府覺得非常對不起的地方，昨天和陳時中向同胞表示歉意。

被疫情操翻，衛福部長陳時中8日被拍到在立法院議場打盹。(圖/截自鄭運鵬臉書)

(中時新聞網)