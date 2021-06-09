據美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國國會參議院美東時間8日以68票贊成、32票反對的結果投票通過《2021年美國創新與競爭法》。報導說，這項法案旨在向美國技術、科學和研究領域投資逾2000億美元，以對抗中國日益增長的影響力。由於民主與共和兩黨都認為應對來自中國的挑戰是當務之急，令法案得以過關。

報導稱，佛蒙特州獨立參議員伯尼•桑德斯是民主黨黨團中唯一投票反對該法案的成員。另有19名共和黨參議員與民主黨一同投票支持該法案。

法案針對半導體生產等多個美國落後於中國的科技範疇，半導體目前持續出現短缺問題，令美國車廠被迫減產。法案內包括，會撥出520億美元增加美國本土半導體等零件的生產，亦會撥1200億美元作為國家科學基金會5年經費，用於人工智慧、量子科學等優先領域的研發工作。

法案也會撥款15億美元提升美國的5G無線技術競爭力，也會有15億美元撥作展開「反制中共在全球作不良影響」的計畫，會要求國務院委任高級官員執行；還會撥出數十億美元設獎學金及其他計畫，以推動科學研究。

參議院民主黨領袖舒默稍早前表示：「法案將成參議院其中一項最影響深遠的事情，是對美國能夠把握21世紀機會的信心宣言。誰在未來科技競爭中勝出，誰就是全球經濟領袖，對外交政策及國家安全都意義深遠。」

法案在參院過關後將交回眾議院審議，若也獲通過，將送交總統拜登簽署生效。

中國外交部發言人趙立堅5月28日在回應這項旨在增強美國經濟競爭力和應對中國崛起的法案時表示，近期中方已經多次就美國國會推進審議包含涉華消極內容的法案表明嚴正立場。

他指出，有關法案罔顧事實，大肆渲染所謂中國威脅和惡意影響，鼓譟對華搞全面戰略競爭，甚至挑動中美脫鈎和對抗，不得人心，這也與兩國和世界人民期盼中美交流合作的普遍願望背道而馳，中方對此堅決反對。

「中方的目標從來不是超越或者取代美國，不是為了跟美國搞你輸我贏的競爭，而是不斷超越自我，成為更好的中國，讓中國人民過上更好的生活。」趙立堅稱，作為世界前兩大經濟體，中美利益高度融合，兩國經貿、科技和教育等領域合作的本質是互利共贏。中美合則兩利，鬥則俱傷，中美合作可以辦成許多有利於兩國和世界的大事，中美對抗對兩國和世界都是災難。

趙立堅表示，「我願重申，中方致力於同美方實現不衝突、不對抗、相互尊重、合作共贏，同時將繼續堅定維護國家主權安全和發展利益。我們敦促美方端正心態，理性看待中國和中國發展，尊重中國人民正當享有的發展權利，停止審議推進有關涉華消極議案，以免損害中美關係和兩國重要領域合作。」

(中時 )