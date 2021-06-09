1名女網友日前在路邊見到街友，好心買了微波便當給對方，沒想到對方卻說「只要錢」，她當下無奈準備離開，卻聽見街友對超商店員喊「店裡還有多少小籠湯包，都幫我拿出來」，傻眼直說「原來比我還有錢啊」，還可以包下全部餐點；許多網友則說很多遊民其實都拿錢買菸酒或賭博，不要隨意給對方現金。

1名網友在臉書「爆怨2公社」發文表示，她日前從超商出來發現1名遊民坐在路邊，好心回頭買了微波便當，不料拿給對方時，對方卻說只要錢、其他堅持不要；她最後氣憤且無奈地準備離開時，恰巧聽到該遊民對超商店員說「你們裡面還有多少小籠湯包都幫我拿出來」讓她瞬間傻眼。

女網友在路邊見到街友，好心買微波便當給對方，對方卻說「只要錢」，準備離開時卻聽見街友對超商店員喊「店裡還有多少小籠湯包，都幫我拿出來」。（圖／翻攝自臉書「爆怨2公社」）

該網友PO文說「原來遊民先生比我還有錢啊」，居然可以霸氣地把餐點全包了，不像她為了1盒便當猶豫許多，她無奈說「現在我在家裡吃著被遊民拒絕的便當，好心被雷親，早知道就選自己喜歡的口味」；她之後還補充說因為平時看到該遊民經常在社區徘徊，身上有濃尿騷味，冬天只有輕薄雨衣禦寒，而她的同事曾給過對方100元，對方每次看到同事都會道謝。

許多網友也留言分享相關經驗，「沒關係至少心意到了，也是學到一次經驗，以後別再隨意地伸出援手了，因為很多都是拿去買酒、買菸或賭博」、「我做超商這麼多年真的看多了，那些遊民根本不要你給他食物，甚至還會想盡辦法要騙你錢」、「很多遊民身上一有錢就不再去工作，所以建議我們把錢捐給真正需要的機構」。

(中時新聞網)