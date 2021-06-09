宏達電(2498)今(9)日宣布於上月發表的新一代旗艦級PC VR裝置HTC VIVE Pro 2，將於6月11日正式開賣，另外，一體機VIVE Focus 3則將於6月25日開賣，宏達電在VR市場積極搶攻，瞄準高階市場，在新品助攻下，宏達電今股價急拉漲逾3.5%，站回5日線。

根據IDC數據顯示，去年全球虛擬實境終端出貨量約630萬台，VR、AR終端出貨量占比分別90%、10%，預計2024年終端出貨量逾7,500萬台，其中AR占比將升至55%，2020~2024年期間虛擬實境出貨量增速約為86%，其中VR、AR增速分別為56%、188%，並預計2023年AR終端出貨量可望超越VR。

宏達電表示，VIVE Pro 2搭載5K解析度及120 Hz刷新率顯示螢幕，同時具有能呈現真實色彩的子像素RGB顯示，此外，搭配120度廣角視野，大大拓展VR觀看體驗，這些升級皆大幅降低動態影像模糊及紗窗效應，也能將VR內容轉換為最身歷其境的體驗；音效表現上，VIVE Pro 2配有Hi-Res Audio音效認證及支援3D立體音效與擴大機的耳機。

VIVE Pro 2相容於SteamVR系統與周邊配件，包含基地台1.0、基地台2.0、VIVE控制器、VIVE無線模組，或是任一代VIVE移動追蹤器及新的VIVE表情偵測套件，並相容於其他第三方SteamVR體感配件。

VIVE Focus 3為全球首款5K旗艦級VR一體機，不需額外連接電腦即可使用，VIVE Focus 3全面提升圖像表現，提供5K視覺體驗，另搭配120度廣角視野，以及RGB子像素顯示，此外，搭載高通XR應用系列中最高等級的Snapdragon XR2晶片，與前一代VIVE Focus所使用的晶片相比，其CPU和GPU效能表現高出2倍，AI處理效能則高出11倍。

此外，VIVE Focus 3提供全方位VR企業應用解決方案，內建全新商務應用軟體商城VIVE Business AppStore，涵蓋各項商務應用軟體，提供可提升效率且安全的商務使用經驗。

宏達電5月合併營業收入為3.05億元，月衰退19.7%、年衰退23.15%；累計1至5月累計自結合併營業收入為18.6億元，年衰退8.09%。

(時報資訊)