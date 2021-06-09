全台疫情嚴峻，政府宣布三級警戒延長到六月底，人民自主封城延續，實體零售有70％費用在實體門市租金與門市人員薪水。根據《91APP大數據》調查，自疫情爆發以來，品牌會員從門市轉到官網或APP購物的成長率高達63％，且門市的訂單數快速下滑，截至6月7日止，電商訂單數超過50％，顯示消費行為已大幅轉變。

91APP*-KY(6741)彙聚協助上千家實體門市數位轉型經驗，推出「門市防疫業績包」三部曲，其中獨創的「店員幫手」工具，手機即能掌握顧客資料，進行Call客關懷，並結合LINE社群一對一聯繫，發送導購連結，讓店員在家工作也能衝業績。

91APP董事長何英圻指出，一家品牌的營收80％來自於熟客會員。疫情雖然讓消費者不敢出門，但並不代表沒有購物需求。關鍵在於，是否能善用店員的力量，讓店員擁有好的數位工具，運用電商系統持續經營熟客。

何英圻指出，過去門市做生意，靠的是店員與顧客面對面接觸的銷售能力；網路溝通看似有距離，但透過91APP的「店員幫手」，能協助店員事先掌握消費者在網路上的行為軌跡，包含收藏清單、加入購物車商品未結清單等，以及門市、電商雙邊歷史交易紀錄，清楚掌握消費者喜好，才能精準推薦商品；再搭配點數、禮券、免運費等輔銷工具，成交機率更高。

有品牌女裝業者自疫情爆發以來，果斷關閉雙北十幾家店面，讓店員通通在家工作，運用「店員幫手」繼續做生意，其中不少都能做到原門市70～80％的業績。

91APP表示，有越來越多實體門市業者發現，店員在門市累積的經驗，其實是非常有價值的資產。作為品牌接觸消費者的最前線，店員知道如何與消費者溝通、互動，總部只要提供過去累積的會員、熟客名單，讓店員能運用「店員幫手」聯繫銷售，成效比冷冰冰的通知型訊息更好。

(時報資訊)