西門町峨眉停車場槍擊雙屍命案，歷審認定冷血殺手陳福祥在鬧區開槍殺人，罪無可逭且再社會化可能性低將他判死，經最高法院撤銷，台灣高等法院更二審將他處無期徒刑、死刑，執行死刑，褫奪公權終身。可上訴。

這起震驚社會的槍擊命案，起因男子陳威宇經友人介紹，找陳福祥安排買毒品，2015年1月蔡宗育、蔡鎧陽北上與陳福祥見面，隔天3人相約峨眉停車場交易毒品，但陳福祥先後槍殺蔡宗育2人，再騙陳威宇完成交易，拿走440萬後逃亡，後來因上色情網站洩漏行蹤被逮。

(中時 )