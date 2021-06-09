西門停車場雙屍命案 天道盟殺手陳福祥4度判死 10:222021/06/09 中時 林偉信 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 本報資料照片 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 西門町峨眉停車場槍擊雙屍命案，歷審認定冷血殺手陳福祥在鬧區開槍殺人，罪無可逭且再社會化可能性低將他判死，經最高法院撤銷，台灣高等法院更二審將他處無期徒刑、死刑，執行死刑，褫奪公權終身。可上訴。 這起震驚社會的槍擊命案，起因男子陳威宇經友人介紹，找陳福祥安排買毒品，2015年1月蔡宗育、蔡鎧陽北上與陳福祥見面，隔天3人相約峨眉停車場交易毒品，但陳福祥先後槍殺蔡宗育2人，再騙陳威宇完成交易，拿走440萬後逃亡，後來因上色情網站洩漏行蹤被逮。 竹北交流道前疑4車連撞 釀1死4傷 死後確診衛生局甩鍋 警怒怠惰 (中時 ) #陳福祥 #雙屍命案 #殺手 #判死 #冷血 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 老婦染疫亡被火化 2周後奇蹟復活 氣噗噗返家眾人傻了 13:012021/06/05 生活 愛犬手術過世 女飼主求償3年預估生命照顧費敗訴 17:512021/06/06 社會 北投一家四口3猝死1確診 陳時中：未來會將病例移出 14:552021/06/05 生活 新北市議員陳偉杰：雙北聯防沒有界線 只有中央才有距離 14:362021/06/06 政治 大數據揭綠營負面聲量再創高峰 未從日美捐贈疫苗受益 16:532021/06/07 政治 台灣雙砲 吳念庭、大王3度同日炸裂 04:102021/06/07 運動天地 世足資格賽》中華隊15號專打袋鼠 高偉傑攻破澳洲大門 02:432021/06/08 體育 職場》畢業了！東華線上畢典拼防疫 嘉藥南向專班留住國際人才 17:482021/06/08 生活 男童練柔道昏迷46天 父喊生日願望僅一個：希望你醒來 11:542021/06/06 社會 三級警戒至28日 徐榛蔚建議中央端午停止鐵公路交通運輸 16:282021/06/07 生活 連21天本土日增200例以上 陳時中鬆口：和專家討論四級封城 10:202021/06/06 生活 社會熱門新聞 他申請紓困等29小時才成功 民間高手秀2招一次5分鐘搞定 - 社會 北投一家四口3人猝死PCR全陽性！北市府證實 - 社會 汐止16惡煞為少女出氣 持西瓜刀闖超商砍斷無辜男手掌 - 社會 林益世涉貪纏訟逾8年 更一審改職務權力恐嚇罪輕判4年10月 - 社會 壹電視攝影師廁所猝死確診 內湖23警快篩結果出爐 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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