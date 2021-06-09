生命與疫苗在賽跑？本土疫情嚴峻死亡率攀升，引起年長者的憂心，惟恐等不到疫苗就染疫！民政局長吳世瑋9日指出，台中市75歲以上長輩有13萬人以上，市府正在造冊，目前正等中央的指示，預期下週就可施打疫苗，市長指示行動不便者，將到府施打。

吳世瑋說，市府有請各里的里長開始幫忙調查，75歲以上長者，如有行動不便者，市府會安排到府施打；這是盧市長一項貼心政策，未來疫苗開始施打後，會針對行動不便的長者，提供到府協助施打疫苗服務；可自行前往快打站或是醫療院所施打疫苗的長者，也可自行前往。

吳世瑋指出，台中市75歲以上長者逾13萬人，目前尚未知中央配發的劑量多少？必須包括醫護人員等前2類打完，還有餘額才會進行第3類、75歲以上長者施打；市府超前部署請里長造冊並做好調查，只要中央一下達指示，75歲以上長輩預期下週就可施打疫苗。

梧棲區80歲的陳姓阿嬤表示，她們現在可說是與疫苗在賽跑，不知是生命先到終點，還是疫苗先到？活到這把年紀每天都「剉列等」；讓人感到十分的無助，不知過了今天，還有沒有明天；感謝市長的貼心，讓她們可以優先施打。

(中時 )