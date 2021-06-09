近來疫情嚴峻，醫療資源緊繃，一名醫療器材公司員工今(8日)在個人臉書發文表示，五月天所屬的「相信音樂」向他們訂購66台呼吸器，提供給雙北14家醫院，讓她接到感動到哭出來。

「五月天捐了我家呼吸器」Camille Wu在臉書發文表示，疫情爆發後，許多急診前線人員呼籲「呼吸器備著，這場戰要開打了！」，於是打電話請外國廠商保留庫存給台灣，過程並沒有很順利，「但消息就是前線狀況一天比一天慘」。

原PO近日接到五月天所屬的相信音樂的電話，「我們決定捐出66台ZOLL呼吸器，將提供給雙北14家醫院」讓她接電話時當場感動哭了，「感謝你們！有你們真好！希望這份愛心可以救回更多病人」，她也承諾若疫情趨緩「今年底招待全公司看五月天演唱會」。

五月天向來熱心公益，這次暖心舉動曝光，五月天所屬的相信音樂表示：「在這艱難的時刻，相信音樂但願與前線所有防疫英雄及民眾共同為防疫努力。在得知重症病患擁有呼吸器救助是當務之急，相信音樂略盡棉薄之力捐助66台呼吸器，期盼與大家同心協力堅守防疫崗位，爭一口氣一同度過這次難關。」

五月天日前授權歌曲《勇敢》給長庚醫院播放為院內醫護人員打氣，現在傳出，五月天與所屬的相信音樂一起捐出66台呼吸器給雙北醫院。貼文曝光2小時，感動無數網友「真的沒愛錯，最棒的偶像」、「這就是五月天，總是默默的行善」、「謝謝天使心的五月天，我五迷我驕傲」、「謝謝五月天，謝謝相信音樂，謝謝所有為這場戰役在努力的您們」。

五月天所屬的相信音樂捐贈呼吸器到醫院。（翻攝Camille Wu臉書）

五月天所屬的相信音樂捐贈呼吸器到醫院。（翻攝Camille Wu臉書）

(中時 )