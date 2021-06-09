由於比特幣挖礦過於消耗能源，引發環保疑慮，特斯拉執行長馬斯克因此停止客戶使用比特幣交易，導致比特幣價格出現震盪，針對此狀況，「女股神」伍德（Cathie Wood）認為，耗能爭議將加速幣圈思考用更環保方式挖擴，再生能源產業將從中獲利。

商業內幕報導，伍德以正面態度應對虛擬貨幣過於耗能的挑戰，「了解問題，事情就已經解決一半，耗能爭議是好事，這會讓礦工更願意透過再生能源挖礦，對該產業也是一件好事。」

伍德旗下方舟投資的虛擬貨幣市場分析師Yassine Elmandjra則表示，若將比特幣挖礦與太陽能系統整合，能源商可以從電價和比特幣價格之間套利，且能夠在不降低利潤的情況下，出售多餘光電，提供電網的電力需求，對於虛擬貨幣產業來說利大於弊。

根據數據顯示，比特幣挖礦的所產生的耗電量一年將達1213.6億度，超過阿根廷、瑞典及荷蘭等國的全年用電量，而若以台灣最近1次公布年耗電量約2187.3億度（2019年）來計算，比特幣年耗電相當於台灣全年55.5%。

虛擬貨幣界開始思考如何在環保與獲利間取得平衡，馬斯克就曾表示，停止使用比特幣後將尋找更環保的虛擬貨幣做為替代方案，同時在推特上透露已經與狗狗幣團隊就環保挖礦進行討論，期待能夠有好的發展。

(中時新聞網)