以性感聞名的女星唐玲，2年前被診斷罹患胃癌，唐玲為了專心治療，一度消失在螢光幕1年多，所幸唐玲經過手術和化療後，身體狀況已康復許多，而唐玲今（9日）早也感性吐一路走來的心聲：「膽小、怕痛、怕醜、怕死的（得）很難看的我，有好幾次都想要一走了之，逃之夭夭...」。

獨/「性感女星」消失2年成功抗癌 唐玲不捨醫護員辛勞淚崩

46歲唐玲因練舞肌肉拉傷，吃止痛藥後胃部極度不適，檢查後發現罹患胃癌，腫瘤有3公分大，唐玲一早在臉書回憶當初自己得知罹癌時，她坦言：「要開刀，要化療，要住院...膽小、怕痛、怕醜、怕死的（得）很難看的我，有好幾次都想要一走了之，逃之夭夭...」，不過，唐玲很感謝她的醫生和治療團隊，發揮視病猶親的精神，有耐性、愛心，讓她在治療過程中感到舒適。

神隱1年！性感女星罹胃癌身心崩潰 唐玲痛喊「我沒父母陪伴」

唐玲經過手術和化療後，她的身體狀況已康復許多，她感性寫下：「現在能恢復健康強壯，還能蹦蹦跳跳，實在非常感恩為我治療的醫療團隊」，由於唐玲這2年頻繁進出醫院，她也和醫療人員變成好朋友。

唐玲臉書全文。（圖／取材自唐玲Linh Linh臉書）

由於近期新冠肺炎疫情肆虐，唐玲也感性說：「醫院是第一線和病毒打仗的地方，醫療人員站在自己崗位上，對付可怕的新冠肺炎」，唐玲心疼醫護全副武裝、執行救命任務忙進忙出，唐玲呼籲堅持防疫：「戴口罩、勤洗手、保持安全社交距離，盡量宅在家」，並向喊話，端午節不要返鄉，在線上和家人、朋友團聚就好。

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