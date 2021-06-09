經濟部商業司與餐飲業一起走過疫情，特別設立了「防疫美食情報站」，網羅蒐集全臺各地餐飲品牌、外帶外送平台網購資訊，讓民眾不管是連鎖美食、餐廳飯店美食、宅配美食、飲料及潮便當，眾多外帶自取、宅配、外送訂購及優惠，只要開啟GPS就可導航「周邊美食」，一手掌握最近的外帶外送服務，縮短您與美食的距離。

餐飲業者全力配合防疫政策措施，實聯制、戴口罩、測體溫、勤洗手、多消毒、保持社交距離及暫停內用，?能讓防疫在家、居家辦公或分流上班的民眾也能吃得好、喝得飽，不論是米其林星級鎮店料理、國宴主廚研發風味盒餐、經典臺菜闔家分享餐、百元五星級便當或在家就可當大廚加熱調理輕鬆煮等，只要動動手指頭就能快速下單，外帶自取免下車、外送車隊送到府或低溫宅配到你家，「防疫美食情報站」眾多優惠供選購，無接觸式防疫消費方式，讓您安心點、放心吃。

飲食是生活中不可或缺的需求，尤其在全民抗疫的日子，每個日子都可以找到用美食慰勞、療愈的理由！歡迎民眾多加利用搜尋所在區域的餐廳，一起宅在家、自由選、開心吃美食。（活動網頁：https://takeout.tw/）

(工商 )