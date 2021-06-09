因應國內疫情嚴峻，行政院推動紓困4.0，其中針對「自營作業者或無一定雇主之勞工」申請，卻出現因申請的人數過多，造成網路塞車，不過今有民眾分享帳戶截圖，表示紓困金3萬已入帳，並表示用自然人憑證不用等，貼文曝光引發網友熱烈討論。

原PO今（9）日稍早於臉書社團《爆廢公社》表示，6月7日上網申請勞工紓困補助，已於昨日凌晨收到，他分享銀行帳戶截圖證明，一筆名目為「紓困補助行政院發」3萬元入帳，原PO也透露，「用自然人憑證不用等」。

一名網友利用自然人憑證成功申請紓困補助。（圖／翻攝自爆廢公社）

貼文曝光，隨即引發網友關注，「去年沒領到超土的，今年繼續吃土」、「7號下午登入現在還沒領到」、「請問哪裡可以查進度」、「我是8號凌晨申請估計又要等了」、「我到現在還沒有消息」、「全世界可能只有我領不到」。

另外也有網友分享快速申請方式，利用手機開啟Chrom網頁，再切換至電腦版，送件一次就成功，且不用5分鐘就成功，不過也有人搞笑表示，與其這樣等，乾脆紙本送件還比較快。

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(中時新聞網)