韓國央行9日公佈最新經濟數據，由於出口與設備投資復甦強勁，韓國第一季經濟成長優於預期，可說已回到新冠疫情前水準。

根據韓國銀行初步統計，該國2021年第一季經濟成長GDP季增率為1.7%，比4月下旬預測的1.6％，還要再增加0.1個百分點，並已連續三季走高。至於年增率方面，上季也上修至1.9%。

韓國央行表示，在機器與運輸設備投資的成長帶動下，設備方面增加6.1%，建築部分也從原增0.4%上修至1.3%，至於民間消費則是季增1.2%。同時，隨著汽車和手機等產品放量，出口也增加2%。

5月份，在出口強勁反彈下，韓國央行將2021年GDP從3%大幅上調至4%。同時，也將利率維持在0.5%歷史低點不變。韓國央行表示，景氣復甦速度比預期來得快，但貨幣政策方面還需要更多一點時間來觀察。因此，2021年會不會升息，要看經濟成長力道而言。

受到新冠病毒影響，2020年韓國經濟衰退0.9%，比預估值高出0.1個百分點。不過，這是自1998年亞洲金融風暴以來，經濟首次出現衰退現象。而2019年時，全年經濟成長為2.2%，也優於預估的2%。

因為國外生產要素所得淨額增加與貿易條件改善，故在國民所得毛額（GNI）項目上，韓國上季較2020年第四季增加2.4%，也超過GDP的1.7%。這表示，韓國已進入跟歐美以及日本等已開發國家經濟發展模式中。

韓國央行補充，若按美元計算，2020年當地平均每人所得為31,881美元，約年減1%。

(時報資訊)