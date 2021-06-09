近年來電商蓬勃發展，新冠肺炎爆發後，民眾更加依賴電商，進而增加倉儲宅配的需求，依據財政部資料，自2018年以來，全國宅配服務的家數大增57.1%，普通倉儲家數則增加9.3%。大家房屋企劃研究室副理郎美囡分析，有實體貨物的電商都需要倉儲及宅配，由於需求大增進而衍生出第三方倉儲物流產業，且疫情之下零接觸商機蓬勃發展，吸引業者搶食宅經濟這塊大餅。

據財政部資料，2018年全國宅配遞送服務家數共49家，2020年新冠肺炎全球爆發，宅配家數增加至73家，今年3月全國共有77家，其中台北市家數13居冠全台，且相較2018年成長2.6倍，顯見宅配需求大增；至於普通倉儲家數則都維持在7百家以上，疫情出現後持續小幅增加，今年3月全國普通倉儲共785家，全國倉儲家數最多者為新北市220家、台北市158家、桃園市119家。

郎美囡指出，雖然實體店面、零售業受電商衝擊、又受疫情所困，不過宅經濟升溫，各個產業力拼數位戰力，消費模式改變了產業需求鏈，網路下單至到貨，中間經過倉儲、轉運中心，以及各區域的營業所，整個配送流程需要不同規模的集散中心，促使商用不動產表現亮眼，商辦、廠房、土地、倉儲空間的需求增加。不過，北北桃仍是消費大宗，除有各大業者增加營業點配置外，另一值得注意的是新興具有機動性的小型倉儲空間，也如雨後春筍般增加。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨表示，隨著市場變化，傳統產業模式備受挑戰，許多實體店家不得不轉型經營以免淘汰，促使實體線下整合線上服務成為趨勢，也越發推進物流宅配的需求，無論在規模或是彈性上都比以前更多元，先進者也將因疫情加速整合，提高後進者的入門檻。

(時報資訊)