大陸國家統計局9日公布，5月份消費者物價指數（CPI）年升1.3％，升幅較上月擴大0.4個百分點。數字低於市場預期的上升1.6％，但仍創去年9月以來最高水平。

與去年同期相比，5月食品價格由4月下降0.7％轉為上漲0.3％，而非食品價格上漲1.6％。

與上月相比，5月CPI下降0.2％ ，降幅較4月收窄0.1個百分點。其中，食品價格下降1.7％，非食品價格上漲0.2％。

5月份，食品菸酒類價格按年上漲0.8％。食品中，蛋類價格上漲14.3％；水產品價格上漲13.8％；鮮菜價格上漲5.4％；鮮果價格上漲1.4％；糧食價格上漲0.8％；畜肉類價格下降11.3％，其中豬肉價格下降23.8％。

而5月扣除食品和能源價格的核心CPI年漲0.9％，漲幅較4月擴大0.2個百分點。

5月生產者物價指數（PPI）年升9％，4月是升6.8％，高於市場預期升8.5％，漲幅並為2008年9月以來最高水平。與上月相比，PPI上漲1.6％，漲幅較4月擴大0.7個百分點。

(工商 )