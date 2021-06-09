陸媒《環球時報》9日報導，美國佛羅里達州州長羅恩．德桑蒂斯當地時間7日簽署禁止設立孔子學院、嚴懲為外國政府竊取商業機密等兩項主要針對中國的法案。中國社科院美國所研究員呂祥表示，佛州傳統上是共和黨地盤，但在2020年美國大選期間，佛州極度搖擺。為實現政治上利益訴求，佛州共和黨籍政客正試圖把「反華」當作武器來鞏固他們的基本盤。

佛州政府官網當天發布聲明稱，這兩項「開創性的」法案將「保護佛州高等教育機構和政府免受外國影響，並打擊商業間諜活動，確保佛州的智慧財產權在州內的安全」。

美媒8日稱，德桑蒂斯簽署的兩項法案中，第一項將保護公共機構不會受到不適當的影響，禁止公共實體與中國、古巴等國簽署合作協定。報導舉例稱，這項法案將禁止中國在美國校園設立孔子學院，以及外國政府與佛羅里達的大學和學院之間的任何其他直接交易。第二項法案加大了對竊取商業祕密以使外國政府受益的處罰力度，把盜竊和販賣商業祕密定為州法律下的刑事犯罪。

德桑蒂斯聲明中，直接將他簽署法案的適用對象指向中國。他稱：「毫無疑問，中國是一個敵對的外部大國，每一位州長都有責任保護他們的教育系統以及他們職權範圍內的所有其他實體，以免成為中國從事的間諜和商業盜竊活動的對象。」

《環時》報導，美國政客已非首次利用所謂「滲透論」「間諜論」來攻擊汙蔑中國。中國外交部以及駐外使領館已經多次就此予以批駁。事實上，真正大搞監聽、竊密的正是美國自己。本月稍早，美國甚至被爆利用丹麥情報部門監聽盟國領導人。

美媒報導，佛州州長德桑蒂斯是共和黨人，一直高調批評北京，並與前總統川普保持步調一致。德桑蒂斯被視為未來共和黨總統候選人的競爭者。川普日前在福斯商業台電訪時說，他「肯定會考慮羅恩」作為他2024年總統競選的搭檔。

德桑蒂斯在2018年美國中期選舉中以微弱優勢擊敗民主黨候選人當選。2019年9月佛羅里達州關閉該州最後一所孔子學院。

呂祥指出，去年以來，佛州共和黨政客就極力想拯救該州的搖擺趨勢，他們正極力籌畫期中選舉以及下一次大選，為避免佛州由紅變藍，一定要找到一個主題作為武器，那就是「反華」。出於這種考慮，他們簽署各種反華法案也就不難理解。

除德桑蒂斯外，同樣面臨中期選舉壓力的著名反華議員盧比歐也來自佛州。

呂祥認為，美國社會非常複雜，極度反華具有一定階段性，與其經濟發展和政治氣候緊密相關，未來也許會出現變化。因此對中國而言，不必過於在意佛州政客一言一行。在可能情況下，仍有必要加強與美國民間交往。

(中時 )