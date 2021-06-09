本土新冠肺炎疫情日益嚴峻，卻有網友在臉書社團「我是善化人」公開張貼「新化有小朋友確診17歲、騎車亂跑啊」訊息，導致善化、新化周邊地區民眾人心惶惶，經民眾截圖向衛生福利部疾病管制署檢舉求證，由中央流行疫情指揮中心認定不實訊息，函文訴請警方儘速偵辦。

台南市刑事警察大隊科技犯罪偵查隊獲報，隨即循線查得該臉書網友之真實身分，6月4日通知住楠西區的47歲羅姓男子到案，羅男稱係出於好心提醒，隨手發布在臉書社團，但坦承疏於查證，造成市民恐慌也深感懊悔；詢後依違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第14條散布不實訊息罪，移送偵辦，最重可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣300萬元以下罰金。

台南市政府警察局呼籲，值此全民防疫戒備期間，民眾從通訊軟體、社群媒體上接收的訊息未必是真實，接獲來源不明或未經證實的疫情或防治措施資訊時，應先查證內容是否屬實，切勿隨意散播、轉傳，以免觸法，民眾可透過加入衛生福利部、疾病管制署-1922防疫達人臉書專頁或疾管家Line官方帳號（Line ID：＠taiwancdc）查證最新疫情資訊。

(中時 )