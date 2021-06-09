魏如萱6日點餐外送，沒想到老公下樓取餐時，發現家門口遭人便溺，讓她氣到發文：「有一個外送員，在我家門口大便，而且是拉肚子。」接著便與老公全副武裝，戴著口罩、護目鏡及手套，強忍惡臭將排泄物清理乾淨，卻遭網友痛批沒有同理心，讓她難掩怒火爆粗口發文反擊。

魏如萱表示被外送員在門口大便一事嚇壞，導致整天心神不寧，會公開發文宣洩情緒，在於她認為任何情緒都不該被壓抑，不論憤怒或哭泣都該像大笑一樣自然，接著表示面對此事自己有權利生氣，但最多就是感到無奈並且接受，對於那些愛批評的酸民，她反嗆：「你們就像那坨大便一樣，我看到了，我聞到了，你們很臭很髒，但我還是去洗掉了。」

面對酸民們批評，魏如萱表示：「當一個『真實』的人比當一個『好』人，好」，坦言味道和畫面揮之不去，依舊還是覺得很噁心，但為了心情不要再受影響，竟罕見爆粗口：「我必須要講一個髒話結束昨天，像沖水馬桶一樣，按下去就沒了。X！」

一番真性情的言論讓多數網友大表贊同：「同情加害人卻忘了同理被害人，真的很不行」、「到底有什麼好罵，在家門口忽然出現大便，換誰都會嚇到吧，況且還要自己清」、「陌生人在你家門口大便，我就不相信這些臭嘴做的到體諒」、「不是所有人都必須理所當然的表現溫和！該生氣該發洩就不要忍」。

(中時新聞網)