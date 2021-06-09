谷歌在搜尋引擎的議題上屈從壓力，將讓對手免費地加入競爭，參與安卓裝置的預設搜尋引擎行列。

谷歌作為全球知名搜尋引擎公司在作出此決定之際，歐盟27國也正考慮在明年提出新規定，確保亞馬遜、蘋果和臉書等科技巨擘，能讓競爭對手有更公平的競爭環境。

谷歌歐洲地區主管Oliver Bethell周二表示，谷歌正在對「選擇螢幕」作出一些修改，包括讓符合條件的搜索引擎供應商免費地參與安卓，並且增加螢幕上顯示的搜索引擎數量。這些修改將在九月生效。

谷歌表示，將根據StatCounter資料而列出五款最受歡迎的歐盟國家五款搜索引擎，以隨機順序顯示在螢幕置頂處，而最多會顯示七款。此前谷歌僅允許四款競爭的搜尋引擎在安卓螢幕上顯示，並且需為此付費。

競爭對手DuckDuckGo執行長表示，谷歌正在作三年前就應該作的事，在歐盟的安卓選單上公平地顯示搜尋偏好。

此前，歐盟曾於2018年對谷歌處以42.4億歐元的罰款，因為谷歌不公平地利用安卓作業系統來鞏固自家搜尋引擎地位。

(時報資訊)