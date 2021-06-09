美國拜登政府周二宣布將採取一系列措施，以強化美國至關重要的供應鏈、擴大關鍵產品在國內的製造能力，並解決既有的缺失。

拜登在今年2月下令各部會就國內供應鏈進行為期百日的審查。

周二美國政府發布一份長達數百頁的報告，詳述各部會提出的調查結果和因應的政策建議。

這份報告的初步建議聚焦於對美國經濟具關鍵性影響的4大產品，即大容量鋰電池、稀土礦、半導體和稱為「活性藥物成分」（API）的原料藥。

在大容量鋰電池方面，美國能源部將發布一項10年計畫，在國內發展電動車鋰電池供應鏈。該主管機關的「先進科技車製造貸款計畫」（ Advanced Technology Vehicles Manufacturing Loan Program ）將撥款170億美元支持相關的新研發和製造計畫。

在稀土礦方面，美國內政部將領導一個特別工作小組找出美國可以生產和加工關鍵礦物的地點。報告指出，針對手機、汽車和磁鐵使用的17種稀土金屬，美國將發展「永續生產、精煉和回收」能力，同時滿足高度的環保標準。

在半導體方面，美國正苦於晶片短缺問題，白宮表示將與民間單位合作，以提高供應鏈的透明度。半導體晶片供應短缺已經重創美國汽車製造業的生產。

最後在先進的藥物成分方面，美國衛服部將動用《國防生產法》（Defense Production Act ）授予的權力，撥款約6000萬美元用於「開發新的平台技術，以提高美國的API生產能力」。

除了強化這4大類產品供應的措施之外，美國政府亦發布其他數項較廣泛的舉措，包括將額外撥款1億美元用於培訓這些新項目所需的人力。此外，美國能源部將宣布新政策，要求獲得該主管機關研發資金者，必須在美國大量生產這些獲得資助的產品。

除了強化國內供應鏈的措施之外，拜登政府亦將採取新措施打擊「不公平的外貿手段」，稱這些做法破壞了全球供應鏈。其方法之一為設立由美國貿易代表署領軍的「貿易戰隊」，以確立美國可以採取的「單邊和多邊」執法行動，懲罰該國認定從事不公平貿易手段的國家。

一名美國政府高層透露，該「戰隊」將聚焦於制定美中貿易政策。

另一項執法行動是由商務部為首，將評估是否依據《貿易擴展法》（Trade Expansion Act）第232條，對釹磁鐵（neodymium magnets）展開調查。

以該稀土做成原料的磁鐵廣泛用於民用和軍用的電機和電子產品。一旦調查結論顯示美國的國家安全受到外國釹金屬（neodymium）供應的威脅，美國政府可能祭出進口限制或關稅措施。

美國前總統川普曾兩度以此為由動用第232條規定，祭出大規模的鋼鋁材關稅。目前這些關稅措施仍然存在，拜登尚未表明他是否將取消這些關稅。

(時報資訊)