紡織股集盛(1455)和宜進(1457)公布5月單月營收均創下21個月以來新高，集盛營收為9.34億元，年增135.8%，創108年8月以來新高，累計營收為41.84億元，年增43%。而宜進營收3.74億元，年增148%，為21個月來新高，累計營收為16.82億元，年增40%。

集盛主要產品為尼龍粒、尼龍絲、聚酯絲及工程塑膠。法人認為，去年4Q起由於尼龍加工絲價格起漲，營運大幅好轉，使2020年EPS虧損收斂至-0.07元。預期CPL報價大幅反彈將有庫存跌損回沖，且紡織需求回升，加工絲將持續漲價至2Q，同時集盛轉投資業外獲利豐沛，估全年EPS挑戰3元。

宜進從事紡織業39年，經過台灣紡織業高峰迄今轉型成功，經由不斷的研發創新透過併購光明絲與宏洲纖維，整合成為原料、加工絲、化學纖維專業製造之宜進集團。宜進今年首季稅後淨利為6947萬元，EPS為0.31元，毛利率為13%，營益率6.4%，表現均優於去年同期。近年來宜進積極進行研發，2018與Dazzeon戴壟公司攜手開發『奈米銅抗菌纖維』，以關鍵奈米細化技術生產具強力且持久的抗菌效果，提供新一代健康纖維紗線。2019年研發石墨烯材料紡織品，可成為人體和外觀的篩檢程式和外部環境的過濾器，確保穿著者保持理想溫度。

(時報資訊)