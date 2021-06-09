疫情持續延燒，全國有2800家，1萬5000多位液態瓦斯配送員，須以人力方式把瓦斯送進家門，經過客廳，走廊，才能到達放置點廚房，染疫風險比郵差，宅配和外賣員都要高，讓他們每天提心吊膽，希望政府重視，把相關從業人員施打疫苗順序提前，保護他們也保護消費者。

業者說，在桶裝瓦斯的配送過程中，會進入民眾家中安裝或更換瓦斯，或者到家中檢查設備維修爐具，他們不會知道所服務的消費者是否為感染者，或者是具有傳染的高風險群，就算準備好了自身的防疫護具與作好消毒，還是有著比其他服務業處更高的接觸風險。

相較於郵差或是宅配或是外送業者，僅只送貨到門口便可離開，而瓦斯業者必須走過客廳，經過走廊，穿過廚房，才能到達瓦斯桶所放置的地方。

而且消費者又大多習慣使用現金來支付，業者收了現金必須找零跟給予發票。這個服務流程的接觸程度，遠遠高於如郵差、宅配的從業人員。不只業者的染疫風險大增，消費者也面臨同樣的風險。

配送員也說，他們在出發前，都會對瓦斯桶消毒，很擔心自身染疫風險，抵達配送點除了做好自身防疫工作，也都盡量快速完成換桶作業；業者則表示，希望中央與地方政府，能在疫苗施打的順序上，考量瓦斯配送業的風險險與消費者的安全，把他們列入優先施打名單。

(中時 )