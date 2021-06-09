《南部空軍》官方微信公眾號今（6月9日）刊發了一篇題為《茫茫大漠射天狼——空中武控師的飛行日記》的報導，首次公開了轟-6K轟炸機發射巡弋飛彈的照片。

從照片上看，該飛彈是長劍-20飛彈。在抗戰勝利70週年閱兵式上，長劍-20巡弋飛彈與載機轟-6K新型轟炸機首次公開亮相，之後還在珠海航展多次亮相。

轟-6K是大陸空軍目前裝備的主力轟炸機。在2018年珠海航展上，中航工業轟-6系列飛機研發團隊負責人何勝強接受新華社採訪時透露，轟-6K轟炸機在原來轟-6的基礎上進行了脫胎換骨的改進，是一款滿足現代戰爭需求、滿足大陸空軍裝備體系需要的中遠程重型轟炸機。

何勝強介紹稱，轟-6K轟炸機主要改進有三個：一是進發匹配，飛機的動力能量得到大大增強；二是座艙的優化和佈局，使機組乘員大大減少，而且分工明確，在作戰環境下既要保證飛行安全，又要完成精准攻擊，同時還能自主保障，使乘員能夠從容地去飛行、突防、對抗、突擊；三是信息對抗和信息感知能力，較以往轟炸機有了大幅提高，達到了三代機甚至四代機的水平。

(旺報 )