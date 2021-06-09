苗栗電子廠群聚事件未歇，智邦全體員工普篩持續進行，稍早再傳出新增6人陽性，詳細狀況仍待進一步PCR檢測結果，預計今（9日）天就能完成普篩，截至昨天為止，智邦已有13名員工染疫。

上周京元電爆發移工群聚事件，疫情蔓延周邊智邦、超豐及力晶電等大廠，智邦從上周五（4日）開始進行全體員工普篩，截至昨天為止共有13人確診，然而稍早再傳出快篩陽性增加6人。

據中央社報導，針對員工染疫狀況，智邦指出，已於7日完成竹南廠外籍員全數篩檢，快篩陽性員工已完成PCR篩檢、並移至檢疫處所安置，同棟宿舍外籍員工也已移出宿舍，安置至其他地點進行自主隔離，暫不回廠工作，將安排進一步健康評估後決定回廠工作時間。

此外，進一步確診情形，將待PCR檢測結果公布後，一併說明，同時公司已經啟動預期性風險管理措施，經評估安全無虞的外籍員工，將會陸續安排回廠工作，並且啟動工廠與宿舍樓層分流作業，確實降低各樓層人數。

智邦預計今完成所有員工篩檢，4日已先篩檢233人，包括166名外籍員工，7日篩檢620人，包括601名外籍員工，同時完成竹南廠外籍員工篩檢，昨篩檢 602人皆為台籍員工，預計今繼續篩檢289人，完成全數員工普篩。

(中時新聞網)