藍委楊瓊瓔今日於立院質詢表示，行政院長蘇貞昌之前說6月前會有1500萬劑疫苗，結果跳票，已經死了3百多人，現在到底何時能取得疫苗？蘇貞昌回應「就跟買冷凍雞腿一樣，我們有訂了，對方不出貨，我們難道要罵自己嗎？」楊瓊瓔傻眼「拿雞腿比疫苗，我實在無言以對」。

行政院長蘇貞昌（左）、衛福部長陳時中（右）9日在立法院備詢。（黃世麒攝）

楊瓊瓔放出影片資料指出，蘇貞昌在今年2月說，已採購AZ疫苗1千萬劑、莫德納也有505萬劑，會在第二季(4月至6月)前到貨，結果1500萬劑只來了26萬劑，現在又改口8月底前會有1千萬劑？蘇貞昌騙了神明，不要又騙人民。蘇貞昌看完後，面無表情。

楊瓊瓔說，現在每天民眾都在問何時能打疫苗，是蔡總統、蘇貞昌還是衛福部長陳時中要出來負責？蘇貞昌回應，去年台灣防疫做得很好，我們已經超前購買疫苗，而國外生產廠和輸送鏈都會牽涉到疫苗進口，還有這以外的因素。過去所講的都是「大概的時間點」。

蘇貞昌表示，最近這段時間，變種病毒肆虐，包括印度、泰國，原本要供給的疫苗，現在都有問題，因為全世界都在搶，政府對疫苗供貨絕無隱瞞，希望大家體諒。

楊瓊瓔指出，蘇貞昌在2月跟6月的承諾，現在又變成「大概」，民眾如何接受？行政院發言人羅秉成在5月時說，去年已編列115億購買3千萬劑疫苗，現在要再增列224.5億買疫苗，花這麼多錢，到底何時能到貨？截至目前為止已經有3百多人過世。

蘇貞昌說，這就好像去訂冷凍雞腿，廠商也跟你說何時到貨，結果生產方沒有生產出來，輸送的人沒有送，那要罵訂貨的人嗎？我們也急得不得了，這樣我們要罵我們自己嗎？

楊瓊瓔表示，今天政府編了這多錢，只是要問，國外有疫苗可以打，台灣何時能拿到疫苗，蘇貞昌還拿雞腿來舉例回應，實在讓人無言以對。蘇貞昌說，舉生活上的例子讓大家比較親身明白。

(中時 )