今天在大聯盟場上道奇與海盜對決，道奇終場以5：3拿下勝利，道奇「少主」畢爾勒(Walker Buehler)先發7局被敲2安打無失分，送出2K和1保送，順利拿下本季第5勝，目前他的戰績是5勝0敗，自責分率2.56，可說是道奇本季非常穩定的先發投手。而海盜這邊先發投手布拉貝克(JT Brubaker)只投了4.2局被敲3分，雖然送出6次三振還是苦吞敗投。

Something you don't see every day!



Ke'Bryan Hayes hit a home run for the Pirates, but missed first base. The #Dodgers challenged and won. Hayes is out! pic.twitter.com/RsAqyLRCoS — Blake Harris (@BlakeHarrisTBLA) June 8, 2021

而今天場上出現令人印象深刻一幕，這可能也讓海盜非常錯愕，因為他們因此少拿了1分，海盜新秀海斯(Ke'Bryan Hayes)在首局就從畢爾勒手中敲出全壘打，不過他犯了愚蠢失誤，因為在跑壘過程中他沒有踩到一壘壘包，雖然最後還是跑回本壘，但裁判判定這支全壘打無效，反而更改為出局，這讓海斯和海盜都非常尷尬，因為全壘打可說是得來不易。

海斯這球硬生生轟往右外野，是支接近界外的漂亮全壘打，但或許他太過興奮，一棒揮出去時就奮力往前跑，而經過第一個壘包時就那麼剛好雙腳都沒踩在壘上，經過大會重播後竟然連球鞋擦到邊也沒有，這也讓場邊播報員都發出嘆息聲，是非常令人惋惜的一球，而海斯回到板凳區也非常落寞，呆呆坐著沒有與任何人交談，想必他知道自己犯下了離譜錯誤。

最後海盜也因此少拿了1分，若是這分有拿下或許比賽局面會有所不同，但最後還是遺憾以3：5吞下敗仗，道奇先發投手畢爾勒也因此逃過失分，拿下無失分的漂亮成績單，這可說是靠海斯「神助攻」造成的，而海斯本場比賽4打數還是有1支安打，可惜這支安打不帶有任何打點，本季他27個打數敲下9支安打，為球隊貢獻5分打點，打擊率是.333，但今天因為離譜失誤沒能再拿下分數。

(中時新聞網)