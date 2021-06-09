台灣廚衛產業龍頭-台灣櫻花（9911）9日盤中公佈5月合併營收達5.99億元，年增28.53%，前五月合併營收30.92億元，年增24.33%。櫻花在業績旺、外資連續5個交易日合計買超逾1,300張加持下，早盤股價衝至72元，漲幅近2%，續創波段新高價可期。

櫻花受惠疫情期間，民眾在家防疫自煮的人變多了，在宅經濟發酵助攻下，帶動高階智能瓦斯爐、智能廚電等高價產品熱銷，挹注第一季每股賺進1.3元創下歷史新高，年增近8成，法人預期第二季獲利續旺可期。

(工商 )