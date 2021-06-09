5月業績旺 櫻花早盤創高價 10:592021/06/09 工商 曾麗芳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣廚衛產業龍頭-台灣櫻花（9911）9日盤中公佈5月合併營收達5.99億元，年增28.53%，前五月合併營收30.92億元，年增24.33%。櫻花在業績旺、外資連續5個交易日合計買超逾1,300張加持下，早盤股價衝至72元，漲幅近2%，續創波段新高價可期。 櫻花受惠疫情期間，民眾在家防疫自煮的人變多了，在宅經濟發酵助攻下，帶動高階智能瓦斯爐、智能廚電等高價產品熱銷，挹注第一季每股賺進1.3元創下歷史新高，年增近8成，法人預期第二季獲利續旺可期。 外熱內冷 5月出口連11紅 陸前五月債券 違約逾千億 (工商 ) #元創 #櫻花 #業績 #早盤 #智能 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》買盤進場 紐約期棉反彈收漲 08:532021/06/09 財經 陸國家隊聯手華潤微 打造12吋晶圓生產線 04:102021/06/09 全球財經 英國6月房屋銷售創10多年來新高 09:502021/06/09 財經 5月當沖 破雙紀錄 04:102021/06/09 財經要聞 高端家族淘金術／創20跌停板不影響事業起飛 電子起家再跨生技地產 07:202021/06/09 財經 《電子零件》亞泰金屬5月營收創新高 訂單排到明年H2 09:442021/06/09 財經 《鋼鐵股》業內外皆美 久陽5月營收再創高 08:532021/06/09 財經 街邊店哀號苦撐自救 04:102021/06/09 時尚消費 《基金》陸股搶眼 北上資金卡位創2巔峰 09:272021/06/09 財經 免稅零售龍頭 中國中免擬赴港IPO 04:102021/06/09 全球財經 統治級演出 籃網海放公鹿 04:102021/06/09 運動天地 財經熱門新聞 智邦13員工染疫 又爆6人陽性 公司回應了 - 財經 美國通膨報應來了？謝金河曝新一輪美中對幹結局 - 財經 手上有航運、鋼鐵注意 他洩密：明天別做錯了 - 財經 女股神再報明牌？比特幣耗能有解 這產業成大贏家 - 財經 超豐曝群聚感染內幕 移工誇張手法逃過第一線檢測 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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