專業絕緣材料大廠鉅橡（8074）5月合併營收1.05億元，較去年同期成長18％，累計前5月合併營收5.64億元，年增率為17.3％。

受惠於5G、高效能運算等科技應用需求持續成長，加上遠距商機熱度依舊，疫情驅動遠距辦公與數位學習的筆電市場，以及5G手機朝向高階化發展，帶動軟板、多層板、HDI、ABF、類載板等需求明顯，公司挾PCB製程墊材市占率達9成、產品與產能競爭優勢、與提供給客戶完善的使用方案，推升5月合併營收年增率18％。

隨著美系智慧型手機新機進入拉貨、發表與上市時程等準備階段，PCB等部分零組件產業有機會提前於6月進行小量生產，加上製程朝向高階化發展，可望帶動鉅橡PCB製程墊材的需求成長。

鉅橡指出，目前訂單能見度明朗，隨著更多終端應用的產品發展，推升高階軟板與PCB製程需求，將帶動公司PCB耗材需求成長，加上美耐板訂單穩健，營收動能來源無虞，公司對全年營運成長看法樂觀。

(工商 )