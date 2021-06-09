邑昇（5291）公告5月合併營收1.53億元，受惠居家辦公帶動網通與宅經濟需求，推升PCB事業營收走揚，加上既有LED自行車燈訂單穩定挹注，單月營收連續三個月創下公司上櫃以來新高紀錄，累計前5月合併營收6.11億元，年增32.35%。

公司表示，PCB供應鏈經過一年的去庫存，拉貨動能在今年農曆年後明顯提升，包括工控、工業電腦、醫療、車用等領域復甦力道強勁，此外，近期台灣疫情升溫，居家辦公與遠距教學需求倍增，宅經濟需求二次起飛，網通需求擴張，帶動PCB事業本月營收有顯著成長，第三季目前產能已規劃滿載生產配合客戶拉貨。

LED自行車燈則持續穩定挹注，歐美等國家因疫苗施打率提升，各大城市陸續開放解封，而去年因疫情帶動的戶外運動需求並未因此衰退，市場規模反而持續擴大，邑昇自有自行車燈品牌「DOSUN」訂單能見度直達年底；而電動自行車e-bike已進入第二批量產，現階段目標仍以台灣市場為主，並積極開發歐美e-bike市場布局，期望在第四季有新客戶開始貢獻挹注，並持續投入改款研發量能，以期未來前進歐美更有競爭力。

對於今年營運發展，電子產業復甦訊號明顯，景氣持續回溫下，整體營運表現可望優於去年，惟台灣疫情仍不穩定，公司將謹慎面對因應，並落實各項防疫措施，包括入廠一律測量體溫、手部清潔及全程配戴口罩，同時嚴格限制辦公大樓訪客人數，產線部分則於全國升三級起，即主動全面供應外籍移工三餐、專人妥善照顧食宿需求，以減少人員在外活動足跡，台籍員工則呼籲活動範圍以居住地為限，維持在疫情之下能正常生產出貨作業。

(工商 )