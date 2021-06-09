日前幾場大雨導致各地紛傳水情，水利署甚至對多處區域發布「淹水一級警戒」，不但停在路邊的一整排車輛都成了泡水車，有人車停在車庫也同樣遭殃，產險表示，只要有投保「颱風洪水險」，車輛泡水的損失即可轉嫁給保險公司承擔。

根據保險事業發展中心統計，2019年全台車汽車車輛共約819.3萬輛，但國內投保「颱風洪水險」的車輛卻不到4萬輛，整體投保率不到1％，民眾投保颱風洪水險的比例偏低。

華南產險車險業務部經理周宏明表示，一場突如其來的豪雨，若排水不及也會造成災難。像4日的豪大雨來得又急又快，許多地區的時雨量超過100毫米，車主根本還來不及應變，車子就已經一半泡在水裡，若擔心車泡水，建議車主應投保「颱風洪水險」。

周宏明說，「颱風洪水險」保障範圍並不僅限於颱風、洪水，其他如地震、冰雹、海嘯等天然災害引起的車輛泡水損失，也都在保障範圍內。須注意的是，「颱風洪水險」為附加險，車主必須要先投保「汽車車體損失險」後才能加保。

至於保費部份，以一輛市價50萬元的國產新車來說，保險金額50萬元，年保費為2,650元，周宏明表示，此保費與動輒數千元到數萬元的車損維修費用相比，相當划算，尤其近年全球天氣異常，洪水、地震等天災發生頻繁，建議車主應妥善為愛車做好保險規劃。

(工商 )