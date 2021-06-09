【旅奇傳媒/責任編輯-楊昀潼】南京歷史文化悠遠流長，為中國大陸四大古都之一，有長達六個朝代的首都皆是建立於此；古稱金陵的南京過往曾是繁盛之地，孕育了濃厚的江南文化，街道隨處可見古風的懷舊風情，以下羅列南京的必去精選，盤點那些你來南京不該錯過的景點。

老門東歷史街區

老門東位處中華門以東，故稱「門東」，是南京古時城南的熱鬧之地。過往歷史上老城南也是南京商貿繁榮的區域、聚集了許多居民在此。如今透過復刻規劃為歷史街區，按照傳統樣式打造仿古建築，再現老城南經典。隨意走入老門東的巷弄，風景呈現了古色古香的迷人市井風貌，不僅能看到復古的建築街景，這裡更集和吃喝玩樂眾多店舖，來南京要尋覓美食，記得來老門東走踏走踏，視覺、味覺一起好好滿足。

▲老門東是南京著名的逛街勝地。 圖：Shutterstock／來源

▲許多遊客會特地租漢服遊走老門東。 圖：Shutterstock／來源

大報恩寺遺址公園

報恩為南京地區歷史最久的佛寺，由明成祖為了紀念朱元璋與馬皇后而建立，前身為東吳赤烏年間搭建的建初寺及阿育王塔；整座寺廟規模龐大宏偉，寺內更矗立一座高達近八公尺的琉璃塔，其內外表層全部用各種造型、各種顏色的琉璃構件榫合而成，是當今世界罕見的琉璃建築，而現今的琉璃塔也通過修繕而更得以留存，最原本的大報恩寺毀於太平天國的戰火之中，現今在原址重建的大報恩寺依然可以透過公園遺址收藏的考古遺跡，加上現代化的燈光展覽內容，一樣能重回當時的絕代風華，夜晚打光景色絢麗燦爛，是南京有名的名品夜景。

▲大報恩寺的琉璃塔夜晚燈光璀璨。 圖：Shutterstock／來源

南京眼步行橋

京眼步行橋可以說是來南京的其中一個必拍打卡景點，作為長江上第一座觀光步行橋，不用擔心車輛通過，專門給行人步行的橋，只要順著橋可以盡情欣賞江邊的遼闊視野。橋的起點位於河西青年文化體育公園內，終點在江心洲青年森林公園。橋身設計外觀宛若豎琴的琴弦，相當具有特色。漫步於步行橋，眼看江面波光粼粼，白天與夜晚的景緻都十足吸睛，吸引了眾多遊人在此散步拍照打卡。

▲夜色降臨的南京眼步行橋。 圖：Shutterstock／來源

（本文由《旅奇傳媒》TR Omnimedia 提供）

(中時新聞網)