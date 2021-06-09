12年前在瑞芳郵局辦理簡易人壽保險業務的張美華 ，詐騙保費再存入家人帳戶，挪用進行轉投資美金保險，中華郵政公司提告求償，歷審判張女單獨賠償5000萬元、家人免賠，中華郵政提上訴後，最高法院駁回定讞。

張女明知郵局推出的簡易人壽保險，僅有分期繳納保險費而無一次繳清全部保費的繳納方式，卻從2009年起用偽造、變造的保單，要求要保人將保費存入其指定帳戶之方式，詐騙要保人之保費，用以轉投資美金保險。

歷審認為，張的7位家人雖有出借帳戶給她使用，但不知她的使用目的或實際用途，7人提供帳戶難以預期張女使用其等帳戶作為不法行為使用，難認有何因故意或過失而致上訴人受損害之情形，判他們免連帶賠償，只須張女單獨賠償5000萬元確定。

刑事部分，基隆地方法院依違反銀行法將張女判刑10年，今年4月，台灣高等法院將她判10年，沒收或追徵未扣案的1億9538萬元。可上訴。

(中時 )