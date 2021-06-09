疫情指揮中心指揮官陳時中8日鬆口，開放廠商進口「居家用快篩試劑」。國民黨立委林思銘今天在立法院質詢陳時中時，問陳時中有沒有可能讓診所做快篩，陳時中表示，目前正在規畫診所也來做快篩。

林思銘指出，台灣生產很多快篩劑，甚至還可以出口，香港甚至可以買到台製的居家快篩劑，陳時中說，確實台灣快篩生產很多，出口也很多，但篩檢還是專業使用好。目前並沒有要進行有計畫地全面普篩，相關企業、診所，想要做快篩，我們都予以鼓勵。

林思銘也質疑，國內企業徵詢疾管署所公布的快篩廠商，不是沒貨能買，就是價格高達一劑6、700元，是否要杜絕這種哄抬防疫物資行為，行政院長蘇貞昌說，政府態度就是不容囤積、利用危難賺取暴利，但這件事是什麼情況，還是請疾管署做專業判斷。

林思銘建議應該組快篩國家隊，由政府找廠商來談，政府統一收購，統一價格，可行嗎？陳時中說，可以研究，但是台灣快篩際，就他了解價格應該是300到500之間。

(中時 )